DxOMark: la fotocamera di OPPO Reno6 non convince del tutto

OPPO Reno6 5G passa attraverso DxOMark che ne ha valutato le qualità della fotocamera in lungo e in largo, sia per quanto riguarda le foto che la registrazione di video. Con un punteggio complessivo pari a 107, l'ultima fatica di OPPO si posiziona al 92° posto della classifica generale degli smartphone, tra Xiaomi 11T (108 punti) e ZTE Axon 30 Ultra (107 punti), e al 7° posto della classifica degli smartphone di fascia alta tra Redmi K40 Pro+ (108 punti) e OPPO Reno4 5G (105 punti).

DxOMark non è entusiasta di OPPO Reno6 5G

Partendo dalle cose positive, DxOMark si ritiene abbastanza soddisfatta dell'esperienza di scatto per quanto riguarda l'esposizione dei soggetti inquadrati in condizioni di buona luminosità (anche al chiuso) e anche per la messa a fuoco nelle foto e nei video. Gli scatti con la modalità ritratto offrono un buon effetto bokeh, mentre la stabilizzazione dei video si comporta piuttosto bene in condizioni di buona luminosità e anche al chiuso.

Il team dell'azienda francese segnala però una serie di criticità che hanno reso l'esperienza utente non eccellente: l'assenza di un sensore telescopico comporta una grande perdita dei dettagli e la comparsa di rumore digitale, la registrazione dei video al chiuso soffre di rumore e scarsità dei dettagli, l'esposizione dei video non è costante (in alcune situazioni è piuttosto scura) e la gestione dei colori nelle foto e nei video non è di buon livello.

DxOMark non boccia lo smartphone di OPPO, anzi, ma sottolinea come nella fascia di prezzo a cui viene proposto è attualmente possibile acquistare di meglio. Inoltre, non è escluso che la compagnia possa migliorare la situazione rilasciando aggiornamenti software indirizzati a correggere le criticità messe in luce durante la prova.

