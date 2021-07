Oppo Reno4 Z è in promozione su Amazon. Con soli 239,90€ lo acquisti e ti porti a casa uno smartphone eccezionale risparmiando ben 160,09€. Se questo non è un affare, che cosa dovrebbe essere?

Inoltre le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Le specifiche di Oppo Reno4 Z

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente ma non vuoi spendere una cifra assurda ti trovi nel posto giusto. Oppo Reno4 Z è un portento di dispositivo e in più ha un'estetica pazzesca, soprattutto in questa colorazione Dew White.

Con il suo display da 6.5 pollici ti godi il massimo della qualità. Ha finanche una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e delle cornici così sottili da scomparire alla vista.

Particolare interessante dello smartphone è la sua doppia fotocamera frontale. Con due lenti stratosferiche puoi scattare selfie a regolare d'arte, approfittando della Selfie Night Mode per autoscatti pazzeschi anche al buio. Non è da ignorare neanche la fotocamera posteriore che vanta quattro lenti con sensore principale da 48 megapixel.

Altra bombetta in questo smartphone sono gli 8 GB di RAM abbinati ai 128 GB di memoria di archiviazione. Con il processore MediaTek il sistema gira in modo fluido e puoi aprire quante applicazioni vuoi alla volta.

Non mancano all'appello la possibilità d'inserire fino a due SIM e la connettività 5G.

Non ti scordare che le spedizioni sono gratis se sei membro Prime o se sei cliente standard e scegli il punto di ritiro come modalità in fase di chackout.

