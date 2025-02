OPPO Reno13 Series: tutto sui nuovi smartphone

Debutto ufficiale in Europa per la serie OPPO Reno13: a comporre la nuova lineup sono quattro smartphone che fanno del design e delle funzionalità AI i loro principali punti di forza, affiancandoli con prestazioni avanzate. Li abbiamo visti da vicino in occasione dell’evento organizzato questa sera dal brand a Milano, durante il quale l’azienda ha presentato anche lo smartwatch Watch X2, gli auricolari true wireless Enco Buds3 Pro e il suo nuovo slogan: Make Your Moment , una dichiarazione d’intenti in linea con la propria visione.

Tutto sui nuovi smartphone OPPO Reno13 Series

I quattro dispositivi hanno tutti in dotazione il sistema operativo Android 15 e la personalizzazione ColorOS 15 al lancio. Ci sono poi gli strumenti di intelligenza artificiale che abbiamo già anticipato, presi in esame nel dettaglio con la nostra recensione del Reno 13 Pro 5G.

La certificazione IP66/68/69, il look Butterfly ispirato alle ali di una farfalla, i bordi ultrasottili a circondare il display, la scocca posteriore in One-piece Sculpted Glass e il telaio in alluminio aerospaziale sono tra gli altri punti di forza. Queste le parole di Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia.

L’intelligenza artificiale della Reno13 Series non è solo una funzionalità, è un cambiamento tangibile nella vita di ogni giorno. Dalla fotografia alla produttività, dalla personalizzazione all’intrattenimento, OPPO continua a dimostrare come la tecnologia possa essere un alleato potente e raffinato, capace di adattarsi perfettamente alle esigenze di chi la utilizza.

OPPO Reno 13 5G

Partiamo da OPPO Reno 13 5G. Non gli manca nulla e racchiude ogni componente in un form factor più compatto rispetto a quello del fratello maggiore. È disponibile nelle colorazioni Plume White e Luminous Blue.

Display da 6,59 pollici con risoluzione FHD+ (2760×1256 pixel) da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 8350 con CPU octa core e GPU ARM Turse G615;

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1;

fotocamere posteriori da 50 (79°, f/1.8) + 8 (116°, f/2.2) + 2 (89°, f/2.4) megapixel;

fotocamera frontale da 50 megapixel (90°, f/2.0);

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Low Energy, NFC, GPS, USB-C;

batteria da 5.600 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W;

certificazione IP69;

dimensioni 157,9×74,7×7,2 millimetri, peso 181 grammi.

OPPO Reno 13 Pro 5G

È a tutti gli effetti il modello di punta: OPPO Reno 13 Pro 5G ha dalla sua punti di forza che lo portano a sfiorare il segmento top di gamma, inclusi il pannello Infinite View Screen e un comparto fotografico evoluto. Le due tinte al lancio in Italia sono Plume Purple e Graphite Gray. Di seguito le caratteristiche più importanti.

Display da 6,83 pollici con risoluzione FHD+ (2800×1271 pixel) da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 8350 con CPU octa core e GPU ARM Turse G615;

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1;

fotocamere posteriori da 50 (84°, f/1.8) + 50 (ottica 1G3P, f/2.8) + 8 (116°, f/2.2) megapixel;

fotocamera frontale da 50 megapixel (90°, f/2.0);

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Low Energy, NFC, GPS, USB-C;

batteria da 5.800 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W;

certificazione IP69;

dimensioni 162,7×76,6×762 millimetri, peso 195 grammi.

OPPO Reno 13 F 5G

Il terzo smartphone della serie è OPPO Reno 13 F 5G, disponibile in tre colorazioni: Plume Purple, Graphite Gray e Luminous Blue. Siamo in attesa di conferme per quanto riguarda la scheda completa delle specifiche tecniche (che dovrebbe comunque replicare quella già vista in altri territori).

OPPO Reno 13 FS 5G

Completa la lineup il modello OPPO Reno 13 FS 5G, per il quale vale lo stesso discorso. Eccolo.

Per i modelli Reno13 e Reno13 Pro, il designer italiani Davide Vavalà ha realizzato due cover esclusive: Chromatic Dreams ispirata alla delicata bellezza delle farfalle e Metamorphosis che ne cattura il movimento armonioso.

Preordine e concorso

La fase di preordine prende il via oggi e andrà avanti fino al 6 marzo, con un’iniziativa che interessa in esclusiva lo store del marchio. Questo il riepilogo dei prezzi e dei benefit accessibili con l’acquisto prima del lancio.

OPPO Reno13 Pro 5G a 799,99 euro con lo smartwatch OPPO Watch X2, un caricabatterie da 80W e la garanzia convenzionale OPPO Care Plus di 12 mesi in omaggio per un anno;

OPPO Reno13 5G a 549,99 euro con gli auricolari OPPO Enco X3i, un caricabatterie da 80W e la stessa garanzia OPPO Care Plus;

OPPO Reno13 F 5G a 379,99 euro con gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro, un caricabatterie da 45W e la garanzia OPPO Care Plus;

OPPO Reno13 FS 5G a 449,99 euro con gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro, un caricabatterie da 45W e la garanzia OPPO Care Plus.

Con l’acquisto in preordine si ha diritto a partecipare all’estrazione di premi che comprendono un buono dal valore di 1.000 euro da spendere sullo store ufficiale.