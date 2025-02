OPPO Reno12 Pro 5G: medio gamma da comprare adesso con il codice segreto

Hai deciso di acquistare uno smartphone medio gamma per non spendere un capitale ma nemmeno avere un dispositivo che valga poco? E allora sono certo che sarai contento di questa fantastica occasione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere le mani sul bellissimo OPPO Reno12 Pro 5G a soli 397 euro, invece che 469,99 euro, inserendo il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento.

Dunque in questo momento, rispetto al prezzo più basso che poi visualizzare sullo store ufficiale, hai la possibilità di risparmiare la bellezza di quasi 73 euro sul totale. Inoltre hai la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate da 139,30 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno12 Pro 5G oggi è il migliore mid-range

Non c’è che dire, a questo prezzo OPPO Reno12 Pro 5G è sicuramente il migliore smartphone medio gamma che puoi acquistare. Ha un peso di circa 180 grammi e uno spessore di circa 7,40 mm risultando così leggero e maneggevole. Il potente processore MediaTek Dimensity 7300-Energy viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM che garantiscono prestazioni straordinarie.

Troverai poi una memoria interna gigantesca da 512 GB che una super batteria da 4880 mAh con ricarica turbo. Ha un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima da 1200 nits. Gode poi di una fotocamera principale da 50 MP per immortalare i tuoi momenti e renderli magici. Infine la tecnologia 5G che ti permette di navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte da questa rete.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non tardare, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 Pro 5G a soli 397 euro, invece che 469,99 euro, inserendo il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.