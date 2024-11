OPPO Reno12 Pro 5G da 512GB a -142€ su eBay con il codice segreto

Ecco una di quelle promozioni da non perdere assolutamente. Se fai in fretta puoi aggiudicarti uno smartphone medio gamma con qualche caratteristica da top gamma a un prezzo molto vantaggioso. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello OPPO Reno12 Pro 5G a soli 357,10 euro, invece che 499,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale SMARTNOV24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma è proprio quello che vedi sopra e dunque in questo momento avrai un risparmio di circa 142 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 125,30 euro al mese per 3 mesi senza interessi, con Klarna.

OPPO Reno12 Pro 5G a un prezzo fuori di testa

Non ci sono storie, OPPO Reno12 Pro 5G è uno dei migliori smartphone medio gamma e a questo prezzo è da prendere al volo. Se sei un appassionato di fotografia allora potrai sbizzarrirti con la straordinaria fotocamera posteriore Sony LYT600 da 50 MP dotata di teleobiettivo e Ultra-grandangolo. E con intelligenza artificiale puoi addirittura eliminare gli oggetti e le persone dalle tue foto.

Monte potentissimo processore MediaTek Dimensity 7300-Energy Platform supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 512 GB. Ha un peso di soli 180 g, uno spessore di appena 7,40 mm e un generoso display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. La super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80 W ti permette di averlo praticamente sempre carico.

Non aspettare ulteriormente perché un’occasione del genere non può durare a lungo. Perciò prima che scada vai su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 Pro 5G a soli 357,10 euro, invece che 499,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice promozionale SMARTNOV24 al momento del pagamento. Lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza spese aggiuntive.