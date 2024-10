OPPO Reno12 Pro con 12GB di RAM e 512GB di memoria in sconto di 235€

Oggi ti segnalo un’occasione straordinaria che trovi solo su eBay e che ti permette di avere uno smartphone di medio alto livello a un prezzo decisamente conveniente. Sto parlando del mitico OPPO Reno12 Pro 5G, ora tuo a soli 364,99 euro, invece che 599,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

È tutto vero, non ci sono errori di scrittura. Anche se su eBay non viene visualizzato il prezzo originale è quello che ti ho scritto sopra e lo puoi vedere sullo store ufficiale di OPPO. Dunque in questo momento siamo di fronte a uno sconto pazzesco di 235 euro sul totale. È chiaro che a un prezzo del genere lo vorranno tutti e quindi dovrai essere velocissimo.

OPPO Reno12 Pro a un prezzo fuori di testa

Grazie al suo potentissimo processore MediaTek Dimensity 7300-Energy, supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM, è in grado di regalare prestazioni strabilianti. Gode inoltre di una memoria interna da 512 GB che volendo potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. È dotato di una batteria pazzesca da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W che lo riporta al 100% in pochissimo.

Se sei un appassionato della fotografia allora potrai sbizzarrirti con la fotocamera posteriore tripla dotata di due sensori da 50 MP è una fotocamera frontale sempre da 50 MP. Straordinario anche il display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici protetto da Gorilla Glass Victus 2, con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz e resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65.

Questo è una vera potenza e oggi lo potrai avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che sia tardi perché le unità disponibili sono veramente poche. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 Pro 5G a soli 364,99 euro, invece che 599,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.