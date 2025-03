Smartphone top a un prezzo in calo: OPPO Reno12 FS in sconto

Vuoi uno smartphone che faccia ottime foto, veloce, fluido, con uno schermo buono ma senza spendere una cifra enorme. Ti capiamo. Per questo oggi vogliamo parlarti dello sconto Amazon che non dovresti lasciar scappare: OPPO Reno12 FS 5G in sconto a 299 euro (invece di 399 euro). Uno smartphone avanzato che combina design elegante e prestazioni elevate, ma dal prezzo contenuto.

Disponibile in sconto nella versione Amber Orange, questo dispositivo presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Le caratteristiche di OPPO Reno12 FS

Uno dei punti forti di questo smartphone è la fotocamera posteriore, composta da tre sensori: un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP, supportati da tecnologie AI per ottimizzare le foto in qualsiasi condizione. La fotocamera frontale è una singola lente da 32MP, ideale per selfie di alta qualità.

Il Reno12 FS 5G è alimentato da un processore Mediatek Dimensity 6300 a 6nm, con due core Cortex-A76 a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 a 2,0 GHz, abbinato a una memoria RAM di 12GB (espandibile fino a 24GB tramite tecnologie di espansione virtuale) e una memoria da 512GB. Questa configurazione hardware offre prestazioni fluide e supporta anche gli utilizzi più intensivi, grazie anche all’integrazione di algoritmi AI come AI Eraser e AI Smart Image Matting 2.0.

La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 45W, che può caricare il 50% della batteria in soli 26 minuti. Il dispositivo è certificato IP64, resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere, e include funzionalità come Bluetooth 5.3, NFC, GPS e supporto dual SIM. Il sistema operativo è Android 14 con ColorOS 14.0, che offre un’esperienza utente personalizzata e intuitiva.

Insomma un super telefono, oggi scontato su Amazon di 100 euro, a 299 euro. Vale fino all’ultimo centesimo.