OPPO Reno12 F cala di prezzo: ora costa 199€ su Amazon

OPPO Reno12 F è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro invece di 279 euro. Lo smartphone, venduto direttamente da Amazon, è uno dei modelli più completi della fascia bassa del mercato e può rappresentare, quindi, l’opzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo avendo a disposizione un budget ridotto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Reno12 F cala a 199 euro su Amazon

La scheda tecnica di OPPO Reno12 F comprende un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per il SoC Qualcomm Snapdragon 685, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Da segnalare anche un buon comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore e un sensore principale da 50 Megapixel. C’è anche il sistema di illuminazione Halo Light per il modulo delle fotocamere. Lo smartphone è Dual SIM ed è certificato IP64. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno12 F con un prezzo scontato di 199 euro. Si tratta di una buona occasione per mettere le mani su di un modello completo anche con una spesa contenuta. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon.