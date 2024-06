OPPO Reno11 F 5G cala al MINIMO su Amazon, ora bastano 268€ (anche in 5 rate)

OPPO Reno11 F 5G diventa uno dei migliori mid-range sul mercato grazie alla nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 268 euro, con uno sconto di 101 euro rispetto al listino e la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Si tratta del nuovo minimo storico per questo mid-range, uno dei modelli più completi e interessanti della sua fascia di prezzo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Reno11 F 5G: un ottimo mid-range a questo prezzo

OPPO Reno11 F 5G è dotato di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel, ed è dotato della certificazione IP65.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno11 F 5G con un prezzo scontato di 268 euro. Si tratta di uno sconto di ben 101 euro rispetto al listino che rende il dispositivo decisamente più conveniente. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.