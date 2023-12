OPPO Reno11 5G è dietro l'angolo: cosa sappiamo ad oggi

Il nuovo midrange OPPO Reno11 5G è appena stato avvistato all’interno del portale per la certificazione NBTC; il debutto internazionale sembra essere alle porte. Cosa sappiamo ad oggi? Cerchiamo di andare con ordine.

La line-up Reno11 è imminente, almeno per il pubblico globale visto che in Cina è stata presentata poco tempo fa. Adesso la versione Basic della gamma è stata vista all’interno del database della National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) e ciò implica che arriverà presto sugli scaffali di tutto il mondo.

OPPO Reno11 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Lo smartphone è appena stato avvistato in rete con il numero di modello CPH2599; ha ricevuto l’approvazione subito dopo che il suo fratellone, il Reno11 Pro 5G, ha fatto la comparsa nel database della NBTC. Da qui non abbiamo modo di scoprire quali saranno le sue caratteristiche ma per fortuna basta basarci sulle controparti asiatiche per tracciare una linea ben precisa.

C’è da dire che l’iterazione cinese ha un chipset MediaTek Dimensity 8200 sotto la scocca, ma il modello standard della gamma potrebbe optare per un Dimensity 1080. In poche parole, non sappiamo se questi gadget saranno identici ai loro “cugini asiatici”.

Fra le altre cose, il Reno11 5G arriverà con uno schermo OLED dai bordi curvi e con dimensione di 6,7″; il refresh rate sarà di 120 Hz e la luminosità massima di 950 nit. La selfiecam sarà da 32 MP. Posteriormente troveremo un sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con OIS, una lente ultra grandangolare da 8 MP e un tele IMX709 da 32 MP con zoom 2x. Ci sarà una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 67W. La skin sarà la ColorOS 14 basata su Android 14.

Da noi la serie Reno11 potrebbe giungere nel primo trimestre del 2024, secondo quanto leggiamo dagli ultimi rumor emersi in rete. Nelle notizie correlate vi consigliamo l’ottimo OPPO Reno10 5G che su Amazon si trova a soli 359,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. In omaggio avrete anche il pratico adattatore da auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.