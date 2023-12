Oppo Reno 8 Pro in offerta su Amazon ad un prezzo mozzafiato

L’Oppo Reno 8 Pro è uno smartphone 5G all’avanguardia che offre una combinazione di potenti funzionalità, prestazioni fotografiche eccellenti e un design accattivante. Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 16%, a soli 479,99€: un’opportunità decisamente molto interessante e da non farsi scappare.

Una delle caratteristiche principali di questo smartphone è la sua avanzata configurazione fotografica. Dotato di una tripla fotocamera posteriore da 50MP+8MP+2MP alimentata dall’intelligenza artificiale, cattura immagini nitide e dettagliate. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per selfie di alta qualità. Con funzioni come il 4K Ultra Night e l’AI Beautification, questo smartphone è progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati di fotografia.

Il display AMOLED da 6.7″ con refresh rate di 120Hz offre una visualizzazione vibrante e fluida, rendendo l’esperienza visiva coinvolgente. La batteria da 4500mAh garantisce un utilizzo prolungato, supportato dalla ricarica rapida SUPERVOOC80W, che consente di ottenere una carica significativa in tempi molto brevi.

Con uno sblocco integrato nel display, l’Oppo Reno 8 Pro offre un’esperienza di sicurezza avanzata e senza soluzione di continuità. La classificazione di impermeabilità IPX54 contribuisce a proteggere il dispositivo dagli schizzi d’acqua.

Inoltre, l’acquisto di questo smartphone include un periodo di garanzia esteso di 24+6 mesi, offrendo ulteriore tranquillità agli acquirenti. Con Android 12 e ColorOS 12.1, il sistema operativo è aggiornato e offre una vasta gamma di funzionalità.

Approfitta di questa offerta per portare a casa l’Oppo Reno 8 Pro, un dispositivo che unisce prestazioni di alto livello, fotocamere avanzate e un design elegante, il tutto a un prezzo estremamente conveniente.

