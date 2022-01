OPPO Reno 8 Pro monterà una fotocamera GIGANTE: le immagini

Di smartphone con fotocamere posteriori piuttosto appariscenti ne abbiamo parlato diverse volte – giusto ieri abbiamo discusso di questo particolare rumor circa la fotocamera di OnePlus 11 Pro -, ma un inedito leak svela il probabile design della fotocamera posteriore di OPPO Reno 8 Pro. Facendo riferimento alle immagini ufficiali provenienti da un brevetto di OPPO pubblicato in questi giorni, infatti, scopriamo una nuova generazione di device muniti di una fotocamera posteriore piuttosto vistosa e appariscente.

Un inedito leak mostra il design della fotocamera posteriore di OPPO Reno 8 Pro

In base alle informazioni pubblicate in rete, sembra che il modulo fotografico posteriore occupi circa il 30% del telaio con i tre sensori a semaforo posti nell'angolo superiore sinistro di fianco al flash LED dual tone. Le immagini relative al brevetto mostrano questo particolare device nelle colorazioni bianca, blu e grigia: in quest'ultima è possibile notare un anello luminoso attorno ai tre sensori, ma purtroppo non conosciamo la funzionalità di questo componente.

Nel corso delle prossime settimane è atteso il lancio di OPPO Find X5 Pro con una fotocamera posteriore costituita da un design particolare, ma OPPO Reno 8 Pro – sempre che il device arrivi con questo nome – potrebbe rappresentare il primo smartphone del colosso cinese a essere munito di un modulo così singolare.