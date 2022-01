OnePlus 11 Pro: sarà il device PERFETTO per i fotografi

Il successore dell'ultima ammiraglia OnePlus 10 Pro potrebbe avere una fotocamera rotante davvero innovativa, in grado di sposare le richieste dei fotografi più esigenti.

OnePlus 11 Pro sarà il più innovativo di sempre?

Il colosso cinese di proprietà di Pete Lau sta lavorando ad uno smartphone con una fotocamera rotante magnetica sul retro. Funziona come un avanzato sistema anti-vibrazione e potrebbe permettere scatti rotanti e foto da angolazioni difficili.

Di fatto, l'azienda ama presentarsi come un OEM di telefonia innovativo. Pensiamo, ad esempio, all'esclusivo OnePlus Concept One del 2020. Questo dispositivo era dotato di una fotocamera invisibile: grazie al vetro che poteva cambiare colore, si poteva nascondere la fotocamera quando non in uso. Il produttore cinese sembra avere in serbo ancora più prodezze tecnologiche per il sistema di telecamere a bordo dei suoi futuri prodotti.

Si scopre che OnePlus ha richiesto per una cosiddetta fotocamera rotante magneticamente. Non è una camera pop-up come l'azienda ha utilizzato in passato. Questa volta si tratta di un modulo rotante di 180˚ posizionato sul retro del telefono. Questa tecnologia della fotocamera verrà applicata al OnePlus 11 Pro?

Alla fine del 2020, Shenzhen OnePlus Technology ha richiesto un brevetto in Cina per un “Modulo fotocamera e apparecchiature elettroniche“. La documentazione è stata approvata nel giugno 2021 e presentata anche al World Intellectual Property Office (WIPO) per la protezione mondiale della tecnologia brevettata.

Si tratta di uno terminale OnePlus con una grande fotocamera sul retro: è una fotocamera rotante che consente all'utente di scattare foto e registrazioni video con un angolo di visione unico.

Per visualizzare meglio la tecnologia brevettata, il grafico Parvez Khan, alias Technizo Concept, ha realizzato una serie di rendering di prodotto di questo esclusivo gadget per LetsGoDigital. Le immagini 3D sono realizzate sulla base della documentazione brevettuale di OnePlus.

Si nota che la camera sporge solo leggermente dalla custodia. La telecamera ruota sul proprio asse, in modo da non sporgere ulteriormente dall'alloggiamento durante la rotazione. Vengono utilizzati diversi magneti, che assicurano al sistema di ruotare fino a 180°.

La rotazione di 180° della fotocamera consentirebbe di modificare facilmente la composizione per scattare da angolazioni difficili, senza che il fotografo debba mettersi in posizioni folli. L'idea sembra provenire da telecamere di sistema con schermo inclinabile.