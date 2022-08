OPPO Reno 8 5G e 8 Pro 5G sbarcano in Europa insieme a OPPO Pad Air e Band 2

Durante l’evento parigino del 31 agosto, OPPO Reno 8 5G e 8 Pro 5G sono stati ufficialmente annunciati per il mercato europeo. Una linea di smartphone che oggi arricchisce anche da noi il suo portafoglio, forte di un successo che può quantificarsi in oltre 80 milioni di unità vendute a livello globale a partire dal lancio del primo modello, nel 2019.

Disponibili da subito anche in Italia, com’è facilmente intuibile si tratta di due smartphone che si pazziano al confine fra la fascia media premium e quella dei top di gamma. Fortemente votati alla fotografia, l’edizione Pro vanta a bordo la NPU di imaging MariSilicon X, che permetterà agli utenti di realizzare scatti fotografici e video di altissima qualità, anche con condizioni di luminosità particolarmente avverse. Insieme ai nuovi smartphone, arrivano sul mercato europeo anche il tablet OPPO Pad Air e il nuovo smartband Band 2.

Forte l’interesse del colosso cinese nei confronti del mercato europeo, come confermato da Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Services:

“L’Europa rappresenta una delle nostre regioni più importanti e strategiche. Stiamo attualmente riorganizzando le nostre operazioni commerciali in quest’area ed espandendo la nostra presenza in 21 paesi. In futuro, continueremo ad offrire tecnologie innovative agli utenti con un portafoglio prodotti più unificato in tutta l’Europa.”

Inoltre, approfittando della cornice parigina, OPPO ha celebrato la partnership annunciata da poco con la UEFA Champions League. Guy-Laurent Epstein, Marketing Director di UEFA, ha aggiunto: “OPPO è leader mondiale nella tecnologia e nell’innovazione, capace di creare prodotti che spingono i confini del possibile e ispirano la creatività dei suoi utenti“

OPPO Reno 8 5G e 8 Pro 5G in Europa da oggi

Entrambi caratterizzati da un design elegante e raffinato, non è difficile intuire che il colosso cinese ha puntato su prodotti di qualità decisamente elevata, pur mantenendosi in una fascia di prezzo accessibile. La scelta è ricaduta su un design unibody, con fotocamere integrate all’interno del back panel, così da creare un effetto visivo d’impatto e una sensazione più piacevole al tatto.

OPPO Reno 8

Fra i punti di forza principali dei device, ci sono certamente l’autonomia energetica, il sistema di ricarica e il pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento elevata per un’esperienza d’uso super fluida. A proposito di display, il modello Pro si contraddistingue per un pannello da6,7″ con supporto a 1 miliardo di colori, refresh rate da 120Hz, e certificazione HDR10+ per i contenuti presenti su Netflix e Prime Video. I bordi sono così sottili da risultare praticamente assenti alla vista. Un dettaglio che contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso e a impreziosire il design del dispositivo. L’edizione standard fa invece affidamento su un ottimo display da 6,7″ con refresh rate da 90Hz.

OPPO Reno 8

Quanto alla batteria, entrambi i device sono equipaggiati con 4500 mAh ricaricabili in tempi brevissimi, grazie al sistema ultra rapido SuperVOOC da 80W. Bastano 10 minuti per portare il dispositivo al 50% di carica e 30 minuti per arrivare al 100%. Inoltre, la tecnologia “Battery Health Engine” si prende cura della batteria, permettendole di arrivare a mantenere l’80% di carica anche dopo i 1600 cicli di carica completa. Assolutamente interessante, considerando che in media – questa percentuale – viene raggiunta dopo 800 clicli.

OPPO Reno 8 Pro

Sotto la scocca del modello Pro è presente il processore MediaTek Dimensity 8100-Max, coadiuvato da 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1. Nessun surriscaldamento nemmeno durante i momenti di utilizzo più intensi (come un’avvincente sessione di gaming) grazie alla presenza del sistema di raffreddamento Ultra Conductive.

Il modello standard vanta a bordo invece il processore MediaTek Dimesity 1300, abbinato anche lui a un ottimo sistema di raffreddamento (Super Conductive Vapor Chamber).

OPPO Reno 8 Pro

Identico il corredo per quanto concerne il comparto fotografico, che fa affidamento su una composizione di tre sensori. Al principale, da 50MP (Sony IMX766), ne è affiancato uno per le macro da 2MP e uno dedicato agli scatti grandangolari da 8MP. Sul frontale invece il sensore per i selfie si spinge a 32MP (Sony IMX709). Come anticipato, in più il modello Pro è dotato di NPU MariSilicon X, chip dedicato esclusivamente all’elaborazione di immagina, che “consente di realizzare video grazie alla modalità 4K Ultra Night per riprese ultra-nitide e più luminose, nonché contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nelle zone di luce che in quelle d’ombra”.

Di seguito, prezzi, disponibilità e promozioni relativi ai nuovi OPPO Reno 8 5G e Reno 8 Pro 5G:

La famiglia Reno8 è disponibile a partire da oggi presso l’e-commerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo, Amazon.it e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione. A partire da oggi e fino al 30 settembre 2022: Acquistando Reno8 Pro (disponibile nei colori Glazed Green e Glazed Black) al prezzo consigliato di 799,99€, ricevi gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover 5 e partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League. 6

Acquistando Reno8 (disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black) al prezzo consigliato di 599,99€, ricevi gli auricolari Enco Free 2, una Cover 7 e

partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League. 8

Accompagna il lancio europeo dei nuovi terminali, la nuova campagna “Testa e Resta“, ovvero “il programma esclusivo dedicato ai membri della OPPO Community che offre la possibilità agli utenti di essere selezionati per provare e recensire i dispositivi per un mese, prima di acquistarli. Per partecipare, gli utenti dovranno solo compilare il modulo dedicato sulla piattaforma, entro il 18 settembre. Allo scadere dei 30 giorni di prova, gli utenti selezionati potranno acquistare il dispositivo con il 50% di sconto”.

Non solo nuovi smartphone

Nell’ambito dello stesso evento, il colosso cinese ha anche presentato il suo primo tablet disponibile in vendita in Europa, il nuovo smartband OPPO Band 2 e la nuova colorazione “Black” per i celeberrimi auricolari TWS Enco X2.

OPPO Pad Air è un tablet dotato di ampio display da 10,36″ con risoluzione 2K. A lui sono abbinati ben 4 speaker, che garantiscono audio stereo di elevata qualità, grazie anche al supporto Dolby Atmos. Sotto la scocca, tutta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 680 e una batteria da ben 7100 mAh, che garantisce elevate prestazioni energetiche.

Il nuovo tablet è disponibile da oggi su OPPO Store al prezzo di 349,99€ per il modello 4/128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style. In un secondo momento, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.

Come anticipato, fra le novità odierne c’è anche OPPO Band 2. Il nuovo smartband vanta un ampio display ultra nitido (personalizzabile in base ai propri outfit) e nuove tecnologie hardware e software, che rendono l’esperienza d’uso più completa e appagante. Molteplici le feature dedicate alla salute e allo sport. Per finire, vale la pena sottolineare la presenza a bordo del wearable di un ottimo sistema di ricarica ultra rapido, che permette l’utilizzo di un’intera giornata con soli 5 minuti di ricarica. Il prezzo e la disponibilità di OPOP Band 2 in Italia saranno resi noti a breve.