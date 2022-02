OPPO Reno 7Z è un altro device della serie 7: ennesimo medio gamma?

A seguito del lancio della serie OPPO Reno 7 in Cina lo scorso mese di novembre e il conseguente arrivo della famiglia anche in India qualche settimana fa, in queste ore spunta fuori un leak con i render di OPPO Reno 7Z leak che ne svelerebbe il probabile design. Scovato qualche giorno fa su Geekbench, solo in queste ore abbiamo l'opportunità di scoprire il presunto design di un altro smartphone di fascia media del colosso cinese.

Un leak svela i render di OPPO Reno 7Z

Innanzitutto scopriamo che il device arriverà con almeno tre colorazioni differenti, un display completamente flat e una fotocamera tripla sul retro. Sul lato sinistro è ben visibile il carrellino della SIM, mentre su quello opposto si notano il bilanciere del volume e il tasto di accensione/spegnimento. Frontalmente, invece, il display flat è abbracciato da cornici sufficientemente ottimizzate e da una fotocamera punch hole spostata nell'angolo superiore sinistro.

Venendo alle probabili specifiche tecniche del device, OPPO Reno 7Z dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 480+ con la GPU Adreno 619, supporto alla connettività 5G, 8 GB di RAM, Android 11 con la personalizzazione ColorOS, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 33 W e un probabile prezzo di lancio molto competitivo.

Non ci sono ancora informazioni circa l'eventuale finestra di lancio, ma molto probabilmente sarà inizialmente commercializzato solo in Cina.