Oppo Reno 6 5G: improvviso crollo di prezzo su Amazon con risparmio di 140€ (anche a rate)

Negli ultimi anni il marchio Oppo si sta imponendo anche nel nostro Paese grazie a telefoni di ottima fattura, con un’interfaccia (ColorOS) brillante e un comparto multimediale all’altezza dei migliori. Uno dei telefoni più gettonati in questi ultimi mesi è il Reno 6 5G, oggi protagonista di una sensazionale offerta su Amazon: 140 euro di sconto, per un prezzo finale di 363 euro invece di 499,99 euro.

L’etichetta Reno non deve ingannare, dato che per prestazioni e design il modello in questione non ha nulla a che fare con la serie Reno, a partire dal design, molto simile agli ultimi iPhone, molto distante dall’estetica di tanti altri smartphone Android. E l’offerta riesce ad essere ancora più allettante grazie all’opzione del pagamento rateale a interessi zero: se scegli di pagare in cinque rate mensili, oggi paghi soltanto 72 euro.

Oppo Reno 6 5G: un telefono che convince tutti

Se cerchi un telefono Android con un design che strizzi l’occhio agli ultimi iPhone, Oppo Reno 6 5G è il telefono che più si avvicina alle linee ideali disegnate da Apple per i suoi nuovi telefoni. Allo stesso modo, se cerchi un software diverso dagli altri, convincente sotto tutti i punti di visti, è arrivato il momento di provare l’esperienza ColorOS, tra le migliori in ambito Android.

Altri tre punti di forza del telefono sono il comparto fotografico, con scatti ben superiori alla media rispetto alla sua fascia di prezzo, la ricarica rapida da 65W per passare da 0 a 100 in appena 28 minuti, e un display AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90Hz per una luminosità realmente al top. Può bastare?

Approfitta dell’offerta del giorno di Amazon per risparmiare 140 euro sull’acquisto dell’ottimo Oppo Reno 6 5G, un telefono che convince dall’inizio alla fine senza sbavature. E se vuoi, lo puoi prendere anche in cinque comode rate da 72 euro al mese.

