OPPO Reno 4 Pro a metà prezzo (-50%) : Offerte Amazon

OPPO Reno4 Pro si trova in offerta su Amazon a 429€, un sconto esagerato del 50% rispetto al prezzo di listino. In particolare la versione in offerta è in colorazione Green Glitter.

Il top di gamma del brand cinese ha una dotazione hardware di tutto rispetto, con SoC Snapdragon 765g, ben 12GB di RAM e 256GB di storage interno, espandibili via microSD. L'ampio display da 6.5″ è un AMOLED in risoluzione FullHD+, con refresh rate a 90Hz e una leggera curvatura ai bordi.

Le colorazioni OPPO GLOW contribuiscono ad un design davvero interessante, questa particolare versione Green Glitter non passa di certo inosservata.

Il comparto fotografico si affida ad una fotocamera principale da 48MP, affiancata da un'ottica grandangolare e da una telephoto con zoom 2X. I video sono uno dei punti di forza di OPPO Reno4 Pro, con stabilizzazione Ultra Steady Video Pro e un algoritmo HDR che regola l'esposizione per realizzare scatti sempre nitidi e ben illuminati.

Non manca la ricarica SuperVOOC 2.0 con output a 65W, ricarica lo smartphone da 0 a 100% in poco più di 30 minuti.

Oggi OPPO Reno4 Pro è disponibile in offerta su Amazon a 429€, un prezzo dimezzato rispetto al listino. Si tratta di un'occasione da non perdere, per acquistare a metà prezzo uno smartphone di fascia alta con ottime prestazioni e una fotocamera al top.