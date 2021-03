Hai voglia di esplorare la navigazione in 5G? OPPO Reno 4 Pro 5G è in offerta su Amazon a soli 559,08€. Con un prezzo di listino che supera i 700€, il ribasso si configura come un vero e proprio affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

OPPO Reno 4 Pro 5G: le specifiche tecniche di questo smartphone

Elegante e lineare, OPPO Reno 4 Pro 5G si presenta con un design di tutto rispetto e che viene reso ancora più accattivante nella colorazione Space Black. La scocca posteriore arricchita da una grafica particolare fa risaltare lo spessore dello smartphone che ammonta ad appena 7.6 millimetri.

Il display Curvo 3D AMOLED da 6.5 pollici è garante di un’esperienza visiva immersiva e al di sopra delle aspettative. Le cornici pressoché inesistente rendono questo dispositivo un tutto schermo.

Arricchito da un processore Qualcomm Snapdragon 765G che viene abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, lo smartphone è scattante e potente.

Degno di nota è il comparto fotografico che monta una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 48 MP e due ulteriori lenti da 12 e 13 MP per scatti grandangolari e in modalità teleobiettivo. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera frontale.

La batteria integrata è da 4000mAh e consente un utilizzo quotidiano. Grazie alla ricarica SuperVOOC 2.0 è possibile ripristinare l’autonomia del telefono in un batter d’occhio: il 60% si raggiunge in appena 15 minuti.

Lo smartphone OPPO supporta la connettività 4G e 5G oltre a essere Dual SIM.

