OPPO Reno 12 Pro: ultima occasione per risparmiare fino a 100 euro

Il nuovo OPPO Reno 12 Pro è in offerta a 499,99 euro invece di 599,99 euro grazie al codice sconto di 100 euro disponibile sullo store ufficiale del marchio asiatico fino al 21 luglio. In più è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 3 rate da 199,99 euro al mese o 10 rate da 59,99 euro al mese senza interessi. La promo include inoltre la consegna gratuita con DHL Express, il servizio di reso entro 14 giorni e l’assistenza ufficiale.

Sotto i 500 euro, il Reno 12 Pro è un ottimo acquisto. Si tratta infatti di un telefono completo, con un’autonomia convincente, una buona fotocamera e numerose funzioni software grazie all’intelligenza artificiale. A questo proposito, segnaliamo che OPPO lato aggiornamenti si dimostra un’azienda più solida rispetto a tante altre nel panorama Android.

OPPO Reno 12 Pro in offerta a 499,99 euro sul sito ufficiale

Uno dei principali punti di forza del modello Pro di Reno 12 è rappresentato dalle nuove e rinnovate funzioni AI. Tra queste, si distinguono in particolare quelle dedicate alla fotografia, vale a dire AI Eraser e AI Studio. AI Eraser è una gomma magica, capace di riconoscere le persone ed eliminarle dallo sfondo. AI Studio è invece un’applicazione pensata per sostituire il volto di una persona con alcune foto preset.

Un ulteriore passo avanti rispetto a Reno 10 Pro vede protagoniste le nuove fotocamere. Ad esempio, la selfie camera arriva a 50 megapixel, grazie al nuovo sensore JN5 da 1/2.75″, sensore di ottima qualità su questa fascia di mercato. La camera principale sfrutta invece il sensore Lytia-600 di Sony, con dimensioni pari a 1/1.95″. Ci sono poi ultragrandangolare e teleobiettivo, con risultati più che soddisfacenti, in particolar modo per il teleobiettivo.

A tutto questo, infine, si aggiunge una batteria da 5.000 mAh che porta sempre a fine giornata con un discreto 20% di autonomia. Bene anche la ricarica rapida a 80W.

Il medio gamma OPPO Reno 12 Pro è in offerta a 499,99 euro invece di 599,99 euro sullo store ufficiale di OPPO, sfruttando il codice sconto di 100 euro. La promo sarà valida fino al 21 luglio.