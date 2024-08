OPPO Reno 12 Pro 5G in offerta a 387 euro: occasione lampo imperdibile

L’Oppo Reno 12 Pro 5G è uno smartphone eccellente che combina design elegante e prestazioni potenti. Attualmente disponibile su eBay a 387 euro con uno sconto del 35%, questo dispositivo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente considerando le sue specifiche tecniche avanzate.

Il telefono presenta un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e colori vividi. La luminosità massima di 1200 nits assicura una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, mentre la protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 offre resistenza ai graffi e agli urti.

Sotto il cofano, l’OPPO Reno 12 Pro 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300, che offre prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. Con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 3.1, il dispositivo ha tutte le carte in regola per supportati in ogni sfida.

Il comparto fotografico del Reno 12 Pro è altrettanto impressionante, con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP. La fotocamera frontale da 50 MP è ideale per selfie dettagliati e videochiamate di alta qualità. Le modalità di registrazione video includono 4K a 30 fps e diverse opzioni di slow-motion, garantendo flessibilità nella creazione di contenuti multimediali.

La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo e di prolungare la durata della batteria durante la giornata. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito su eBay per averlo ad un prezzo ultra-competitivo.