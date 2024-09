OPPO Reno 12 F 5G alla conquista della fascia media con quest'offerta di Amazon (anche in 5 rate)

OPPO Reno 12 F 5G si candida come nuovo punto di riferimento della fascia media per chi ha un budget inferiore ai 300 euro ed è alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di OPPO è ora acquistabile al prezzo scontato di 279 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. L’offerta è a tempo limitato e consente, per gli utenti Amazon selezionati, anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, con carta di debito. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Reno 12 F 5G: tanta qualità per la fascia media

Chi è alla ricerca di un mid-range da meno di 300 euro può oggi puntare su OPPO Reno 12 F 5G. Lo smartphone di OPPO è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con possibilità anche di sfruttare la ricarica rapida da 45 W.

Lo smartphone di OPPO ha la certificazione IP67 ed è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone ha il chip NFC, il supporto Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display.

Grazie all’offerta Amazon in corso, OPPO Reno 12 F 5G è ora disponibile al prezzo scontato di 279 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box qui di sotto.