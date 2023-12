OPPO Reno 10 5G con supporto da auto in OMAGGIO: lo paghi meno di 380€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale; l’ottimo OPPO Reno 10 5G, il midrange più elegante del colosso cinese di proprietà di BBK Electronics, viene venduto (e spedito) a soli 379,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si trovano device solitamente meno performanti di questo gioiello, anche perché dispone di un comparto fotografico assurdo (tre sensori con AI al seguito), ha un display ampio, risoluto e ben definito, gode di una batteria capiente e di un processore da top di gamma e, in più, in omaggio troverete anche il pratico supporto da auto marchiato “OPPO”. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in sconto è quello in colorazione “Silvery Grey”.

OPPO Reno10 5G: il mediogamma da prendere oggi

Il telefono di OPPO è dotato di tre ottiche di punta, rispettivamente da 64, 32 e 8 Megapixel, che assicurano prestazioni interessanti in ogni condizione di luce. C’è il supporto all’intelligenza artificiale e le immagini risulteranno sempre nitide e brillanti (il merito sarà ovviamente, anche degli obiettivi sviluppati da Sony). Tante le funzionalità di punta: modalità foto, ritratto, ultrawide, panorama, macro, multi-scene video, night mode, time lasse, slow motion e non solo.

Ottimo il display, come detto, che assicura una visione dei contenuti eccellente. C’è un pannello da 6,7″ AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da ben 120 Hz. Sotto lo schermo poi, vi è un sensore per le impronte digitali super rapido. Concludiamo segnalando la batteria da 5000 mAh che promette un’autonomia degna di nota e che si ricarica in un baleno con la SuperVOOC da 67W. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 379,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo.

