OPPO continua a raggiungere risultati impressionanti in Europa. L’ultimo riguarda l’Italia, dove si festeggia il milione di smartphone venduti.

OPPO: un milione di smartphone in Italia

La percezione di OPPO, come brand di smartphone con ottimo equilibrio fra qualità e prezzo, è cresciuta notevolmente in Italia in soli due anni dall’arrivo ufficiale del colosso cinese sul nostro mercato. Un traguardo, quello appena raggiunto, che sembra solo la tappa di un percorso che la compagnia è decisa più che mai a continuare in Italia, grazie anche al supporto di partner commerciali importanti.

Di seguito, il commento di Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, a proposito dell’importante traguardo:

“Siamo orgogliosi di celebrare il primo milione di smartphone venduti in Italia e vogliamo ringraziare tutti gli utenti che continuano a scegliere i nostri prodotti e a supportarci ogni giorno: il nostro impegno quotidiano è rivolto a loro e il nostro obiettivo è garantire costantemente esperienze all’avanguardia e la massima qualità possibile. Siamo certi che la nuova OPPO Find X3 Series verrà accolta con grande entusiasmo e che ci consentirà di consolidare ulteriormente la crescita nel nostro Paese. Con queste premesse ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie di importanti traguardi.”

Una notizia che rientra perfettamente nel progetto di lungo periodo di OPPO, che ti abbiamo raccontato qualche giorno fa.

