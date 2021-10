OPPO presenta il nuovo A54s, elegante ma potente

OPPO, una delle compagnie leader nel settore della telefonia mobile, ha appena presentato il nuovo budget phone A54s, un dispositivo che arricchisce ancora una volta la serie A con una proposta pensata per il pubblico più giovane. Esteticamente il telefono si presenta con un design molto accattivante, con una bella batteria capiente, tre sensori per tutti i gusti e schermo Eye Care da 6,52 pollici.

OPPO A54s: le caratteristiche

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha così commentato:

In OPPO siamo convinti che, mai come oggi, sia fondamentale offrire prodotti affidabili, in grado di rispondere ai bisogni dei nostri consumatori, elevando ulteriormente l’esperienza utente. OPPO A54s rappresenta per il nostro ecosistema un’importante aggiunta, un dispositivo senza compromessi che unisce estetica, funzionalità di alto livello e un comparto fotografico estremamente performante. Inoltre, la potente batteria consente di rimanere sempre connessi, permettendo agli utenti di godersi ogni momento della giornata senza preoccupazioni.

Il modulo fotografico del nuovo OPPO A54s prevede una fotocamera principale da 50 Megapixel, assistita da due lenti da 2 Mega, una per gli scatti macro e una per le foto con sfondo sfocato. Ottima la qualità del bokeh per risultati sempre divertenti e frizzanti. Anterioremente invece, troviamo una camera frontale da 8 Mega per selfie e videocall di qualità. A corredo del tutto troviamo un software ricco di elementi che migliorano l'esperienza.

Con la batteria da 5000 mAh non ci saranno problemi di performance. Con una sola carica, si potranno fare 34 ore di telefonate o 21 di riproduzione video. In poche parole, l'A54s vi seguirà tutto il giorno, anche nelle attività più impegnative. La paura del “telefono scarico” sarà solo un lontano ricordo.

Una piccola chicca non da poco è la funzione Super Night-time Standby che permette al device di consumare solo l'1,32% di batteria.

Esteticamente trovamo un bel design, moderno, tipico dei device di fascia premium. Lo spessore è contenuto (solo 8,4 mm) e il peso è di 190 grammi. Vanta un fingerprint posto sul frame laterale.

Anterioremente troviamo lo schermo da 6,52 pollici con Eye Care, una feature utile per la vista degli utenti. Il display a cristalli liquidi LCD è ottimo per la visione dei contenuti e non solo.

Viene venduto in due colorazioni Crystal Black e Pearl Blue. La trama è ottenuta attraverso un particolare processo di lavorazione spray e regala giochi di luce davvero frizzanti.

All'interno troviamo tanti software Google come Lens OCR e molti altri, ma tanti anche di OPPO. Con FlexDrop poi, si potrà avere un multi-tasking degno di un PC. Il merito, in questo caso, è anche dell'ottima ColorOS 11.1

OPPO A54s è disponibile da noi nei retail di telefonia e nelle catene di elettronica di consumo. Su Amazon si troverà al prezzo di soli 229,99€.