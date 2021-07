Secondo gli ultimi rumor emersi in rete, OPPO potrebbe lanciare la propria carta di credito simile alla Apple Card svelata dall'OEM americano diverso tempo fa.

OPPO Card: cos'è e come funziona?

Un nuovo rapporto ha rivelato che il colosso cinese starebbe semplicemente lavorando su un nuovo prodotto basato sulla finanza. Un recente deposito di un marchio ha rivelato il nome “OPPO Card“, che potrebbe essere simile alla Apple Card presentata nel 2019.

Per chi non lo sapesse, la Apple Card è stata mostrata al mondo nel 2019 e ha riscosso un grande successo nei territori in cui è arrivata. È stato un tentativo del produttore di iPhone di “rivoluzionare” il mercato delle carte di credito e ora sembra che il gigante tecnologico cinese voglia seguirne l'esempio. Secondo un recente deposito su un portale di marchi cinesi, il marchio ha richiesto la OPPO Card con la classificazione internazionale – 9, che ha un numero di domanda 57108414.

La notizia arriva da un rapporto di DroidMaze che ha rilevato che il deposito del brand deve ancora essere approvato al momento. Inoltre, anche i dettagli più fini riguardanti questa carta sono sconosciuti al momento. Apple Card è arrivata in commercio con alcune funzionalità di sicurezza e l'ulteriore vantaggio di non avere commissioni, ma sembra che la controparte di OPPO possa seguire un percorso del tutto similare.

In particolare, anche un'altra società cinese ha lanciato la propria versione della Apple Card. Nel 2020 è stata svelata la Huawei Card e intanto, si dice che anche Google stia lavorando su un prodotto simile. Quindi, non sarebbe una sorpresa sapere che OPPO sia effettivamente al lavoro sulla propria scheda. Anche se è ancora troppo presto per dirlo, restate connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

