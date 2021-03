Sei in cerca di uno smartwatch innovativo? OPPO e il suo wearable sono oggi in offerta su Amazon a soli 209,90€. Con un prezzo di listino di 249,90€, il ribasso di 40€ corrisponde a un vero e proprio affare. Spedizioni a partire da novembre 2021 per la colorazione rosa e immediate per la versione nera.

OPPO smartwatch: disponibile in due colorazioni

Il nuovo smartwatch firmato OPPO è disponibile su Amazon a un prezzo speciale. Con un design lineare ed elegante, questo wearable è adatto sia ai polsi maschili che femminili.

Montante una cassa quadrata da 41 mm, il wearable dispone di un display ampio che riesce a contenere un numero esiguo d’informazioni. I suoi 1.6 pollici, infatti, restituiscono un’esperienza visiva nitida e di qualità.

Grazie alle varie funzionalità introdotte al suo interno, lo smartwatch è un assistente da polso oltre che a un personal trainer. Attraverso il GPS è possibile ottenere risultati sempre in linea con la realtà e grazie al monitoraggio dei vari parametri è possibile tenere sotto controllo la propria salute.

L’applicazione Hey Tap Health, in particolare, monitora il battito cardiaco.

La sua resistenza all’acqua fino a 3 ATM lo rende perfetto anche per situazioni ambientali difficili.

Altro pregio, poi, è costituito dalla batteria che garantisce un’autonomia di circa 14 giorni quando è in modalità risparmio energetico. La ricarica, infine, è rapida in quanto in appena 15 minuti è possibile ottenere il 30% in più di autonomia.

Pupi acquistare Oppo Smartwatch a soli 209,90€ su Amazon collegandoti:

a questo indirizzo per la versione in colore oro rosa (disponibile al preordine);

a questo indirizzo per la versione in colore nero già pronta alle spedizioni.

Acquistalo e ricevilo in men che non si dica sei abbonato Prime. Questo smartwatch OPPO, infine, è idoneo al programma di rateizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

