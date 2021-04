OPPO ha appena brevettato un controller di gioco mobile con uno scomparto per gli auricolari. Il gigante tecnologico cinese ha spesso cercato di essere un passo avanti rispetto ai competitor in termini di innovazione. Abbiamo visto una serie di recenti brevetti che indicano la direzione a cui l’azienda sta mirando. Pensiamo ai display pieghevoli o alla tecnologia della selfiecam under-display, senza dimenticare l’area gaming. A tal proposito, è stato appena scoperto un nuovo brevetto di OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. Il patent è intitolato “controller di gioco” e la domanda è stata presentata il 9 settembre 2019.

OPPO: il brevetto di un joypad per smartphone

Il documento è stato pubblicato nel marzo di quest’anno con numero di deposito CN112451961A. La descrizione del brevetto rileva che, con il rapido sviluppo dell’industria dei giochi elettronici, i giochi mobili sono stati ampiamente promossi grazie alla loro praticità. Per ottimizzare il gaming da telefono, generalmente è necessario un gamepad posto esternamente al proprio device per comodità.

I gamepad esistenti per telefoni cellulari sono principalmente suddivisi in due categorie. Da una parte si trova il gamepad che non può essere collegato all’auricolare, ovvero il telefono cellulare è fissato al centro del gamepad e il gamepad blocca il jack audio da 3,5 mm del telefono cellulare rendendo impossibile l’utilizzo di un paio di cuffie cablate durante l’ausilio del joypad.

Un altro design è similare ad una maniglia di gioco che ha una staffa per il supporto del telefono nella parte superiore. Il controller assomiglia ad un classico gamepad e libera lo spazio per collegare il jack audio o utilizzare la porta di ricarica durante l’azione.

La periferica brevettata da OPPO fornisce un gamepad e un alloggiamento creato ad hoc per riporre gli auricolari. C’è anche uno scomparto nella parte superiore che può contenere il telefono.

Non possiamo dire quando questo prodotto verrà rilasciato sul mercato, ma poiché il design è molto classico, il suo debutto potrebbe essere effettivamente dietro l’angolo.

