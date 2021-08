La serie OPPO N potrebbe presto tornare in commercio e potrebbe essere collocata tra le gamma Find e Reno; questo è quanto si evince in queste ore da un leak appena emerso.

OPPO N: saranno device di fascia media premium

OPPO attualmente vende smartphone facenti parte di 5 serie, vale a dire A, F, K, Reno e Find. Secondo un informatore, la formazione totale del marchio potrebbe presto aumentare con una nuova line-up. Si dice che ciò accadrà con la reintroduzione della gamma N.

La società cinese ha lanciato solo tre dispositivi della serie OPPO N. Questi erano l'N1, l'N1 mini e l'N3. Tutti e tre i device avevano un modulo fotocamera rotante unico che consentiva agli utenti di fare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore principale.

I moduli fotografici dei primi due telefoni OPPO N dovevano essere ruotati manualmente. D'altra parte, il terzo dispositivo aveva un modulo rotante motorizzato.

OPPO ha smesso di rilasciare nuovi telefoni con la serie N dopo l'N3. In effetti, l'azienda ha abbandonato del tutto il design modulare con la flip-camera.

In questo momento, la moda prevede selfiecam sotto lo schermo. Quindi, se il leaker dovesse aver ragione e OPPO volesse davvero riportare in vita la serie N, allora c'è la possibilità di vedere tali terminali dotati di una selfiecam UDC.

Secondo Digital Chat Station, un informatore affidabile dalla Cina, questa formazione potrebbe costare circa ¥ 4.000 ($ 618). In altre parole, la presunta nuova serie OPPO N sarà una gamma di prodotti di fascia media premium.

OPPO deve ancora rilasciare una dichiarazione in merito alla serie N. Fino ad allora, non possiamo dire con certezza se la gamma tornerà in commercio… oppure no.

