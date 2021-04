OPPO K9 sarà annunciato il 6 maggio: ecco come sarà il nuovo smartphone della società cinese.

Il K9 arriva il 6 maggio

OPPO si sta preparando a presentare il suo telefono K9 in Cina. Il lancio dello smartphone è previsto per il 6 maggio e – oltre a sapere che sarà dotato del supporto per la ricarica da 65 W e una fotocamera da 64 MP – poche pre fa un rivenditore cinese ha pubblicato alcune informazioni in anteprima. Entrando nei dettagli, il K9 è apparso a sorpresa nel database del rivenditore JD.com ed è ora disponibile per la prenotazione anticipata; sul sito, inoltre, sono presenti le immagini del terminale e alcune specifiche chiave.

La pagina delle caratteristiche descrive in dettaglio la batteria da 4.300 mAh (in grado di durare fino a 19 ore e con la modalità di risparmio energetico al 5% è possibile utilizzarlo fino a 110 minuti) e la ricarica da 65 W (in 5 minuti può tenere in vita il telefono per 133 minuti, il 100% della ricarica si ottiene in soli 35 minuti.), oltre a rivelare due varianti di RAM / archiviazione con finiture da 8/128 GB e 8/256 GB.

Arriva anche la conferma che il K9 supporterà la connettività 5G, ma non si fa menzione del chipset. Dal punto di vista estetico, possiamo vedere le due colorazioni dell’Oppo K9, nero e sfumato, il display con un foro di perforazione nell’angolo sinistro e la parte posteriore con una configurazione a tripla fotocamera.

Oltre alla serie K9, l’azienda introdurrà anche le nuove cuffie wireless Smart Band e Oppo ENCO Air.

