National Geographic insieme a OPPO per fotografare le specie animali più rare al mondo con Find X3 Pro: ecco il progetto “Endangered Colour”.

Usare OPPO Find X3 Pro, e le sue doti di camera phone, per immortalare gli animali più belli e rari al mondo. Tutto per creare un viaggio fotografico mozzafiato. Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato così il progetto:

“Dopo il progetto Ouf of This World Colour, in cui OPPO è andata alla scoperta del deserto del Mojave per catturare i paesaggi mozzafiato che la natura è in grado di offrire, siamo estremamente orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con National Geographic con la campagna Endangered Colour. Da sempre in OPPO cerchiamo di salvaguardare il pianeta, cercando di ridurre il nostro impatto ambientale. Attraverso questa campagna vogliamo immortalare la natura nella sua forma più autentica, dare voce a tutte le specie a rischio estinzione, mostrando tutta la bellezza che il nostro Pianeta sa offrire e che rischiamo di perdere per sempre.”