OPPO: i migliori smartphone nelle Offerte di Settembre Amazon

Sappiamo tutti che una buona dose di fortuna fa sempre bene quando si deve cambiare smartphone ed ora che le Offerte di Settembre di Amazon sono iniziate, quale momento migliore? Certo, potresti aspettare il Black Friday ma credimi, se vuoi spendere poco e avere uno smartphone eccezionale e che ti duri una vita, i ribassi sui modelli OPPO sono quelli che fanno al caso tuo.

In modo particolare, sono andati online degli sconti vantaggiosi e ce n’è per tutte le tasche. Cosa devi fare? Trovare il modello che più ti si addice.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

OPPO: i migliori smartphone in offerta su Amazon

Con sconti fino al 24% sui modelli OPPO, trovare lo smartphone che faccia al caso tuo è un attimo.

In modo particolare puoi mirare a modelli low o high budget, la cosa bella è che anche sugli entry level la qualità è eccezionale quindi non finisci per accontentarti.

Senza dare altro spazio alle parole, ecco cosa ti consiglio:

OPPO Reno7 , uno smartphone con tripla fotocamera da urlo, display AMOLED da sogno e una batteria che arriva fino a sera con occhi chiusi. In vendita su Amazon a soli €249,99 con uno sconto del %24

OPPO FindX5 PRO, smartphone con tripla fotocamera con tanto di Intelligenza artificiale, display ampio da 6,7 pollici e refresh rate da 120hz. Gaming mobile? Con la risoluzione WQHD+ anche di più. In vendita su Amazon a soli €1049,99 con uno sconto del %19





OPPO FindX5 Lite, smartphone che conserva il fascino della serie ma più accessibile. In ogni caso anche lui ha una tripla fotocamera AI, un refresh rate da 90hz abbinato a un display AMOLED che brilla di luce propria. In vendita su Amazon a soli €429,99 con uno sconto del %14





OPPO RENO8 Lite perfetto per un utilizzo quotidiano e tanto altro ancora. Display ampio AMOLED, batteria che non termina mai e tripla fotocamera come al solito per scattare a più non posso. In vendita su Amazon a soli €349,99 con uno sconto del %13

perfetto per un utilizzo quotidiano e tanto altro ancora. Display ampio AMOLED, batteria che non termina mai e tripla fotocamera come al solito per scattare a più non posso. In vendita su Amazon a soli con uno sconto

OPPO A74 5G, perfetto se non hai mai spazio: con la memoria espandibile fino a 256 GB vai alla grande; schermo AMOLED, quad camera con sensore da 48 megapixel e supporto al 5G. In vendita su Amazon a soli €239,99 con uno sconto del %20



