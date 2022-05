OPPO è pronto a conquistare il mercato dei foldable di Samsung?

Se un tempo Samsung poteva guidare senza preoccupazioni il sempre più florido mercato dei foldable – spoiler: lo fa ancora adesso, ma ci saranno parecchie novità nei prossimi mesi -, nell’ultimo periodo abbiamo assistito all’arrivo di nuovi device che non solo rappresentano una interessante alternativa ai vari Galaxy Z Fold e Z Flip, ma offrono anche un migliore rapporto qualità/prezzo come il tanto chiacchierato nuovo flip phone economico di OPPO.

Nelle ultime ore, infatti, si susseguono interessanti indiscrezioni che indicano il colosso cinese a un passo dal presentare uno smartphone a conchiglia caratterizzato da un incredibile design e uno strabiliante prezzo di lancio: l’obbiettivo di questo device è distogliere l’attenzione del pubblico da Samsung Galaxy Z Fold3, ad oggi il miglior flip phone disponibile sul mercato.

Il nuovo flip phone economico di OPPO farà schizzare l’azienda alle stelle?

Secondo le prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, con tutta probabilità il flip phone di OPPO sarà presentato in Cina a un prezzo che si aggirerà attorno ai 5000 yuan, circa 710 euro al cambio; se così fosse, lo smartphone del colosso cinese costerebbe circa 5-600 euro in meno rispetto il device di Samsung.

Inoltre, oltre al prezzo estremamente aggressivo, lo smartphone a conchiglia di OPPO dovrebbe montare il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e la stessa tecnologia innovativa vista su OPPO Find N che nasconde perfettamente alla vista la tanto criticata piega del display lungo l’asse orizzontale.

