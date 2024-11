Oppo Find X8, annunciato il lancio globale: quando arriverà in Europa

Dopo il recente lancio in Cina, Oppo ha confermato la data di uscita della serie Oppo Find X8 nel resto del mondo, che sarà imminente: il prossimo 21 novembre.

Arriva anche in Europa

Come confermato dal Chief Product Officer di Oppo, Pete Lau, la serie Oppo Find X8 (che include anche il modello Pro) verrà lanciata sul mercato globale di tutta Europa e in altre parti dell’Asia, il 21 novembre – tra una decina di giorni. Non sarebbe previsto, per ora, un rilascio negli Stati Uniti.

La serie Oppo Find X8 è l’ultimo fiore all’occhiello dell’azienda, nonché il primo ad essere lanciato globalmente da qualche anno. L’ultimo dispositivo Find X ad arrivare sulla scena globale è stato, infatti, il Find X5 del 2022.

Gli ultimi flagship di Oppo sono alimentati dal nuovo chip Dimensity 9400 di MediaTek e corredati da batterie molto capienti (oltre 5.000 mAh); sono, inoltre, pensati per offrire prestazioni eccellenti sul fronte fotocamera. Find X8 Pro ha persino un tasto laterale sensibile al tocco che può essere utilizzato per avviare la fotocamera, ingrandire o rimpicciolire e scattare.