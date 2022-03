OPPO Find X5: tutta la serie è su Amazon con una marea di omaggi

I nuovi OPPO Find X5, X5 Pro e X5 Lite sono tutti su Amazon. Puoi ordinarli in preordine con un sacco di omaggi per un periodo limitato. In più, c'è la super valutazione del tuo usato, devi solo scegliere il modello che preferisci e ordinarlo adesso.

OPPO Find X5: tutti disponibili in preordine su Amazon

Sono tre i modelli presentati ufficialmente solo una manciata di giorni fa. Adesso è possibile accaparrarseli in preordine, approfittando di una serie di omaggi.

Il primo, più potente, è il Find X5 Pro. Uno smartphone che non scende a compromessi con qualità, prestazioni e design. Un concentrato di tecnologia con linee estetica impressionanti. Fra l'altro, si tratta del primo modello con a bordo il potentissimo processore Snadragon 8 Gen 1. Su Amazon lo trovi a 1299,99€ con in omaggio un paio di auricolari Enxo X, un Watch Free, una cover e un sistema di ricarica super rapida AirVOOC. In più, godi di 6 mesi di garanzia aggiuntiva.

Il secondo modello e l'altrettanto interessante OPPO Find X5, esteticamente simile al modello Pro, e con a bordo l'altrettanto ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888. Un top di gamma, che prendi a prezzo più accessibile: lo porti a casa a 999€ e in omaggio ricevi un paio di auricolari Enco X, un Watch Free e una cover.

Per finire, il medio di gamma Find X5 Lite. Bello e di design, si tratta anche in questo caso di un prodotto premium. Sotto la scocca, il potente processore MediaTek Dimensity 900 con supporto alla connettività ultra veloce 5G. Questo modello puoi accaparrartelo a 499€ e anche in questo caso c'è una serie di omaggi. Ricevi un paio di Enco Free2, una Cover e un OPPO Band.

Tutti i device saranno spediti in modo veloce e gratuito a partire dal prossimo 17 marzo. Ricorda: per avere gli omaggi devi metterli nel carrello. Segui le istruzioni direttamente sulla pagina ufficiale di ogni modello.

Il momento è perfetto per accaparrarsi i nuovi OPPO Find X5 direttamente su Amazon, ottenendo un sacco di omaggi!