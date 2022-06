OPPO Find X5, smartphone STUPENDO a prezzo ECLATANTE (solo su Amazon)

Se c’è uno smartphone top di gamma che in questo momento ha senso acquistare quasi a occhi chiusi è OPPO Find X5, quest’oggi in offerta su Amazon che lo rende ancora più interessante di quanto non lo fosse anche a prezzo pieno.

Con lo sconto del 15%, infatti, hai finalmente l’opportunità di ricevere a casa uno tra i migliori top di gamma di quest’anno: saprà soddisfare ogni tua singola esigenze da tutti i punti di vista offrendoti sempre il massimo in termini di esperienza di utilizzo e non solo.

OPPO Find X5 è in offerta su Amazon al minimo storico: non farti scappare questa occasione

Il design di OPPO Find X5 lo rende senza ombra di dubbio uno tra gli smartphone più belli di questi ultimi mesi. Frontalmente trova posto uno stupendo display AMOLED ad altissima risoluzione con una eccezionale calibrazione dei colori e una buona luminosità, mentre sotto il cofano il potente processore octa core di Qualcomm ti saprà garantire sempre una velocità di utilizzo fulminea anche nell’avvio delle applicazioni più pesanti.

Oltre a montare una capiente batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W che ti assicurerà tante ore di utilizzo anche a fronte di appena 30 minuti di carica, sul retro il modulo fotografico triplo dispone di un potentissimo sensore da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale); ogni scatto, ogni video registrato, viene riprodotto con una qualità che ti lascerà senza fiato, anche nelle situazioni di scarsa illuminazione.

A questo prezzo OPPO Find X5 saprà garantirti un’esperienza di utilizzo che non ti farà mai rimpiangere gli altri top di gamma di Samsung, Xiaomi, OnePlus o addirittura di Apple. Non perdere questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il top di gamma di OPPO fintanto che è in sconto su Amazon: ti assicuriamo che apprezzerai ogni singolo millimetro del device sin dal primo istante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.