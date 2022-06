OPPO Find X5 Pro+ sarà il miglior top di gamma del 2022?

La presentazione del nuovo e potente processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ha inevitabilmente dato il via alla classica ruota di indiscrezioni e leak circa i nuovi device Android che lo monteranno, tra cui l’atteso OPPO Find X5 Pro+ che sempre più si sta “presentando” come uno dei top di gamma più interessanti di tutto il 2022.

Sebbene non si sappia ancora molto sull’atteso top di gamma del colosso cinese, sappiamo con precisione che la nuova versione del SoC di Qualcomm garantisce il 10% in più nelle performance ma allo stesso tempo migliora di molto l’efficienza energetica (+30%) grazie al processo produttivo di TSMC – ricordiamo che la serie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è stata largamente criticata dal punto di vista dei consumi per via di un processo produttivo non perfettamente ottimizzato da parte di Samsung.

OPPO Find X5 Pro+ potrebbe montare il pià potente processore per mobile del 2022

Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal sempre ben informato Digital Chat Station su Weibo, ci sono molte probabilità che OPPO Find X5 Pro+ sarà il primo smartphone del colosso cinese a montare il nuovo processore realizzato da Qualcomm. Se così fosse, considerando anche le ottime caratteristiche dell’attuale serie OPPO Find X5, non è un errore presupporre che il nuovo device sarà in grado di dare del filo da torcere agli altri OEM che si stanno preparando a lanciare i nuovi top di gamma per la seconda metà di quest’anno.

