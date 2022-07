OPPO Find X5 Pro, IL cameraphone con cui fare vlog in estate

Da un po’ di tempo a questa parte stiamo utilizzando un flagship Android di altissimo livello. Stiamo parlando dell’OPPO Find X5 Pro, un’ammiraglia senza eguali che sul fronte fotografico è un gadget più unico che raro. Dispone di sensori all’avanguardia, di un chip per l’immagine dedicato, il Marisilicon, e un software che riesce a gestire qualsiasi difficoltà. Anche le foto al buio non saranno più un problema con questo telefono perché lui è davvero capace di vedere anche di notte. Su Amazon lo abbiamo trovato a 1149,99€ con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni.

Scegliere questo dispositivo equivale a fare un ottimo investimento per il futuro. In primo luogo dobbiamo dire che è semplicemente bellissimo, perché vanta un’estetica accattivante, un design all’avanguardia con una cover posteriore e realizzata in vetro o in ceramica, a seconda della colorazione scelta. Valuta tutte le specifiche tecniche più potenti che ci siano, come la ricarica veloce, la ricarica wireless e non solo.

OPPO Find X5 Pro: potente è dire poco!

Il processore octa core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assicura prestazioni di alto livello sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Navigare sui social sarà un’esperienza meravigliosa, giocare ad un qualsiasi titolo, anche il più impegnativo, non sarà un problema il telefono non scalderà mai. Inoltre, anche l’autonomia ad adire la sua: il telefono garantisce performance fantastiche su tutti i fronti ed è un peccato non considerare tutti questi aspetti prima di acquistarlo.

Anche lo schermo poi ci ha stupito notevolmente. Ben 6,7” con risoluzione WQHD+ e supporto l’HDR 10 e alla frequenza di aggiornamento adattiva che arriva fino a 120 Herz.

Come detto, le fotocamere sono davvero di punta: c’è un sensore principale da 50 megapixel, seguito da una lente da altri 50 mpx e da un ulteriore ottica da 12 megapixel.

È disponibile in diverse colorazioni, ma quella nera con 12 GB di RAM 256 GB di spazio interno si trova a 1149,99 €, in sconto da 1299,99€, Che è il suo prezzo di listino.

Se volete un telefono davvero fantastico che possa sostituire una fotocamera, perfetto per girare vlog o divertirvi a scattare fotografie professionali, OPPO Find X5 Pro è semplicemente unico.

