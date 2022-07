OPPO Find X5 Lite, arriva il tanto atteso update ad Android 12

Nei giorni successivi alla introduzione di OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro, due smartphone di fascia media con un bel design e una scheda tecnica estremamente valida, in queste ore scopriamo che il team di sviluppo del colosso cinese ha iniziato a rilasciare il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 per il buon medio gamma OPPO Find X5 Lite.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate direttamente sul forum ufficiale di OPPO, ci sono chiare indicazioni che il device della serie Find X5 è finalmente pronto a godere di tutte le novità presenti all’interno dell’OS di Google e anche di quelle relative alla personalizzazione ColorOS 12.

Il firmware C.20 è attualmente in fase di rilascio in Europa e si hanno già i primi segnali della disponibilità per alcuni utenti residenti in Francia, segno che in tutta probabilità non bisognerà attendere molto prima che lo stesso update verrà esteso anche al nostro Paese.

Gli utenti muniti del device di fascia media possono immediatamente controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamento di sistema avendo cura di essere collegati a una rete Wi-Fi per evitare di consumare il bundle di giga offerti dal proprio operatore.

