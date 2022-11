OPPO Find X5: costa la metà di un top di gamma e va BENISSIMO

Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare un mid-range in grado di garantire prestazioni in tutto e per tutto paragonabili ad un top di gamma. L’offerta giusta, in questo caso, riguarda OPPO Find X5 che viene proposto in offerta su Amazon al prezzo di 549 euro invece di 799 euro con uno sconto del 31% che rende il dispositivo un acquisto top per la fascia di prezzo.

La presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888 a cui si affiancano specifiche di primissimo livello rende l’OPPO Find X5 una scelta sicura per acquistare uno smartphone di fascia media in grado di non far rimpiangere i top di gamma. Da notare, inoltre, che OPPO Find X5 è acquistabile anche in 12 rate mensili da 45 euro, senza interessi, direttamente su Amazon.

OPPO Find X5: il mid-range giusto per prestazioni e prezzo

Il comparto tecnico di OPPO Find X5 non ha carenze. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 888 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo da 13 Megapixel. La batteria è da 4.800 mAh con ricarica rapida da 80 W. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare OPPO Find X5 al prezzo scontato di 549 euro invece di 799 euro. Lo sconto del 31% fa la differenza e rende il mid-range di casa OPPO una vera alternativa ai top di gamma Android. Da notare, inoltre, che il dispositivo è acquistabile anche in 12 rate mensili da 45 euro grazie all’acquisto a rate senza interessi proposto da Amazon.

