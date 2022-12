OPPO Find X5, Amazon te lo REGALA per Natale: sconto HOT del 31%

Se il tuo obiettivo per questo Natale è quello di acquistare uno smartphone top di gamma a un prezzo molto conveniente, allora non devi assolutamente farti scappare questa offerta di Amazon per il super OPPO Find X5.

Infatti, con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 250€ sul normale prezzo di vendita, il top di gamma Android può essere tuo ad appena 549€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Amazon ha in serbo uno sconto incredibile per il top di gamma OPPO Find X5

Lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue esigenze sotto ogni punto di vista: frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED super fluido ad altissima risoluzione con un’epica calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core sprigiona tutta la potenza di cui hai bisogno per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò, inoltre, si aggiungono una batteria da 4800 mAh ad alte prestazioni con supporto alla ricarica rapida (ti bastano pochissimi minuti per utilizzare il device per tante ore) e una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

A questo prezzo non puoi assolutamente chiedere di meglio in ambito mobile: OPPO Find X5 è riconosciuto in tutto il mondo come uno tra i migliori smartphone Android degli ultimi mesi, sotto ogni punto di vista. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese rapide incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.