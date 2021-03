I nuovi OPPO Find X3 sono appena stati ufficializzati eppure è già possibile trovare la pagina a loro dedicata, direttamente su Amazon. Il consiglio è quello di tenerla d’occhio, considerando le golose promozioni in arrivo.

OPPO Find X3: sono già su Amazon

Tre ottimi smartphone, che ti abbiamo già raccontato in dettaglio. Tre device che saranno tutti commercializzati in Italia con una promozione di lancio imperdibile, che però durerà solo per un tempo limitato:

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, laCover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€;

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Neo 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciale totale di 349€;

Infine, acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Lite 5G è possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00 €.

Avrai tempo solo fino al 30 aprile per approfittarne e siamo abbastanza sicuri che i primi lotti dei diversi OPPO Find X3 andranno sold out in pochissimo tempo.

Per questa ragione, tieni d’occhio questo indirizzo perché è qui che compariranno i nuovi smartphone non appena saranno disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

OPPO

Smartphone