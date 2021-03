Un paio di settimane fa, OPPO ha svelato la sua attesissima serie di punta. Di fatto, il colosso cinese ha annunciato il Find X3 e il Find X3 Pro. Quest’ultimo è stato fornito con specifiche premium e gode di un’estetica davvero molto originale. Il nuovo design, in particolare l’esclusiva disposizione della fotocamera presente nel terminale, gli ha appena fatto vincere un “Red Dot Product Design Award”. Il nuovo device ha battuto numerosi concorrenti impressionando i giudici con la sua “eleganza spaziale” e con i suoi “risvolti futuristici“.

OPPO Find X3 Pro: un design spaziale

OPPO Find X3 Pro presenta una bellissima back cover realizzata in vetro. La forma del modulo è costituita da un’unica lastra di vetro piana. La colorazione Gloss Black è smaltata con porcellana in modo tale da garantire una finitura lucida. La colorazione Blue, segue un percorso alternativo con una finitura antiriflesso che porta un effetto satinato. Quindi il telefono è in grado di soddisfare gusti diversi.

Lie Liu, presidente del marketing globale di OPPO ha affermato:

Siamo onorati di aver visto che i nostri sforzi sono stati premiati dalla giuria del Red Dot Design Award, campioni internazionali di design.

Il device è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 888 che si pone diversi livelli al di sopra della variante standard con il suo SoC Snapdragon 870. Lo splendido telefono racchiude uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con un’enorme risoluzione di 3.216 x 1.440. Offre anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1 miliardo di colori, 1.300 nit di luminosità, gamma di colori DCI-P3 al 100% che gli garantisce una classificazione DisplayMate A +.

Lo smartphone premium è disponibile nelle configurazioni da 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB e 16 GB / 512 GB. Il terminale è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata Super VOOC 2.0 da 65 W. Ottieni anche una ricarica rapida wireless AirVOOC da 30 W e una ricarica inversa wireless da 10 W. Sul fronte del software, abbiamo ColorOS 11.1 basato su Android 11.

Anche la configurazione della fotocamera è impressionante. Presente un sensore principale da 50 Megapixel e un’altra lente ultra-wide da 50 Mpx. Entrambe le ottiche sono CMOS IMX766 di Sony.

Il telefono ha anche un obiettivo free-form che evitano la distorsione delle immagini e migliorano le proporzioni nelle foto ultra-grandangolari. Presente un teleobiettivo da 13 Mpx con zoom ottico 5x e zoom digitale 20x. Ultimo ma non meno importante, abbiamo un microscopio da 3 megapixel.

