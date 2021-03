Il Find X3 Pro di Oppo debutta in una nuova colorazione alquanto particolare: piacerà agli utenti?

Find X3 Pro in Cosmic Mocha

Oppo Find X3 Pro ha debuttato all’inizio di questo mese attirando immediatamente attirato l’attenzione grazie al suo design elegante, le specifiche di prim’ordine e l’esclusiva fotocamera microscopio.

Se fino ad ora l’ambizioso smartphone del colosso cinese era disponibile in tre colori – Gloss Black, Blue e White -, tutti dotati di un retro in vetro, oggi Oppo ha rilasciato un’ulteriore opzione in Cina denominata Cosmic Mocha.

L’aspetto interessante di questa variante è che qui il brand ha optato per un dorso in pelle vegana, proprio come il modello in pelle arancione del Find X2 Pro dell’anno scorso. Disponibile solo nel versione da 12 GB / 256 GB, la nuova versione del Find X3 Pro con telaio Cosmic Mocha presenta una tonalità oro chiaro abbinata all’isola che ospita in modulo della fotocamera posto sul retro. Il logo Oppo, invece, è posizionato nell’angolo in basso a destra e sembra essere scolpito nella pelle vegana, design che regala al device ulteriore eleganza e unicità.

Vale la pena ricordare che sul frontale del suddetto terminale c’è uno dei suoi punti di forza, vale a dire il display curvo AMOLED da 6,67”, con risoluzione QHD+ e un refresh rate adattivo che arriva a 120Hz. Questo pannello è in grado di riprodurre fino a 1 miliardo di colori con una profondità a 10 bit.

Un top senza compromessi. Sotto la scocca dell’Oppo Find X3 Pro troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 12GB di RAM e 256GB di storage interno; inoltre, il device ha a bordo Android 11, sotto interfaccia utente ColorOS 11.2.

