OPPO Find X3 Pro 5G a meno di 500€: ha ancora senso nel 2023?

Uno dei flagship più venduti ed apprezzati di tutto il 2021 è stato sicuramente OPPO Find X3 Pro 5G. Il device, un’ammiraglia su tutti i fronti, ha venduto tantissimo ed è stata amata in tantissimi mercati. Ha esordito con un prezzo di lancio altissimo, superiore ai 1000€; oggi, grazie ad Amazon, potrai comparsa con soli 498,99€, spese di spedizione incluse. La domanda è: può avere ancora senso nel 2023?

La risposta però, non può che essere positiva. Certamente ha senso, perché è un telefono di fascia altissima dotato delle migliori tecnologie che, anche adesso, sono in grado di fare la differenza nel mercato mobile.

OPPO Find X3 Pro 5G: le sue caratteristiche

Partiamo dalle performance: OPPO Find X3 Pro 5G è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 888, che offre prestazioni di alto livello e una potenza di elaborazione eccezionale. Potrai gestire facilmente applicazioni pesanti, giochi ad alta grafica e multitasking senza intoppi. Presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ che offre una qualità visiva sorprendente. La tecnologia a 120 Hz garantisce una scorrevolezza impeccabile delle animazioni e un’esperienza visiva fluida. I colori sono vibranti, i neri sono profondi e gli angoli di visione sono ampi.

È dotato di un sistema di fotocamere di alta qualità sviluppato in collaborazione con Sony. Dispone di una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, una fotocamera macro da 3 MP e una fotocamera teleobiettivo da 13 MP. Questo sistema di fotocamere versatile ti consente di scattare foto incredibili in diverse condizioni di illuminazione e catturare ogni dettaglio con precisione. Con il supporto per la connettività 5G, potrai sfruttare al massimo la velocità di connessione ultraveloce. Potrai scaricare file, guardare video in streaming e partecipare a videochiamate ad alta definizione senza problemi di buffering o rallentamenti.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 4.500 mAh che offre una buona autonomia. Inoltre, supporta la ricarica rapida SuperVOOC 2.0, che ti consente di ricaricare rapidamente il telefono e tornare in azione senza dover aspettare a lungo.

Se sei alla ricerca di un telefono all’avanguardia con una ricca esperienza utente ma dal prezzo contenuto, potresti prendere in considerazione l’acquisto di questo OPPO Find X3 Pro 5G su Amazon al costo di soli 498,99€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.