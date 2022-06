OPPO Find X3 Neo: bello, potente e con mega batteria a prezzo REGALO

OPPO Find X3 Neo potrebbe essere tranquillamente un top di gamma nascosto dietro il prezzo di un classico medio gamma, ed effettivamente è proprio così. L’offerta eBay di oggi porta l’apprezzatissimo device del colosso cinese a un prezzo che è quasi impossibile ignorare: appena 399€ per stringere tra le mani uno smartphone bello, potente e con una fotocamera stupefacente.

OPPO Find X3 Neo ha tutto ciò di cui hai bisogno da uno smartphone moderno e in grado di rispondere alle tue esigenze senza alcun tipo di tentennamenti.

OPPO Find X3 Neo è tuo ad appena 399 euro su eBay: occasione da non lasciarsi scappare

Lo smartphone monta un bellissimo display AMOLED da 6.55 ad altissima risoluzione con un’ottima calibrazione dei colori, una eccellente luminosità e cornici tanto ben ottimizzate che è quasi impossibile trovarle in altri device in questa fascia di prezzo; il risultato di questa ottimizzazione ti permette di godere a pieno di un display che saprà stupirti sotto tutti i punti di vista, anche durante l’utilizzo quotidiano.

Sotto il cofano trova posto uno dei più popolari e apprezzati processori octa core di Qualcomm con di fianco tanta RAM e spazio interno per scaricare e utilizzare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza compromessi, mentre la batteria da 4500 mAh gode del supporto alla ricarica rapida che ti permette di continuare a utilizzarlo per molte altre ore dopo appena 30 minuti. Che dire poi della fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 50 MP, una delle più versatili in questa fascia di prezzo per scattare foto di qualità e registrare video ad alta risoluzione anche al buio.

Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello lo smartphone di OPPO fintanto che è anche in offerta su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.