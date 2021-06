Oppo Find X3 Lite è disponibile su Amazon a soli 379,00€. Il ribasso del 24% produce uno sconto effettivo di 120,99€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di OPPO Find X3 Lite: che smartphone WOW

Oppo Find X3 Lite è uno smartphone di fascia media che comprende al suo interno delle specifiche tecniche niente male. Il design è stato particolarmente curato rendendo questo dispositivo elegante e bello anche allo sguardo. Oggi, in particolare, è disponibile nella colorazione Starry Black.

Monta un display con ampiezza di 6,43 pollici e tecnologia AMOLED. Tali caratteristiche rendono la visione dei contenuti immersiva oltre che di ottima qualità attraverso la risoluzione Full HD+. Il rapporto schermo-corpo è così ottimizzato da vantare cornici ultra sottili.

Al suo interno è montato un processore Qualcomm Snapdragon 765G che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni per un utilizzo dinamico. La memoria, purtroppo, non è espandibile mediante MicroSD.

Tra le altre features spicca il comparto fotografico composto da una quad camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel. Le altre tre lenti, invece, hanno una risoluzione di 8 e 2 MP per scattare in modalità macro e non solo. Ammontano a 32, infine, i megapixel della fotocamera frontale per i selfie.

La batteria ha un valore tipico di 4300mAh e si alimenta mediante ricarica rapida Super VOOC a 65W.

Lo smartphone monta la versione 11 di Android e supporta la connessione 5G.

Puoi acquistare Oppo Find X3 Lite su Amazon a soli 379,00€ in colorazione Starry Black. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

