Un giorno prima del lancio ufficiale, OPPO ha rivelato le opzioni di colore della serie di smartphone OPPO Find X3: sono tre e tutte bellissime.

Find X3: tonalità

La prossima generazione di smartphone di punta di OPPO, la serie Find X3, dovrebbe diventare ufficiale domani. Tuttavia, per la gioia dei fan di questo marchio, l’azienda ha rivelato in anteprima le tre opzioni di colore dei device: Mirror Black, Fog Blue e Condensed White.

Dei terminali in arrivo – che dovrebbero essere due, Find X3 e Find X3 Pro – sappiamo che il modello Pro sarà dotato di un display con bordi curvi con un foro posizionato nell’angolo in alto a sinistra; questa variante avrà anche sul retro un modulo per la fotocamera di forma quadrata, che ospiterà ben quattro sensori e un flash LED.

Il Find X3 Pro dovrebbe avere un display QHD + da 6,7 ​​pollici a 10 bit, mentre sotto il cofano nasconderà il processore top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 888, accompagnato ad un massimo di 12 GB di RAM. Inoltre, pare che il telefono verrà fornito di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W e la ricarica wireless da 30 W.

Tornando alla configurazione fotografica, pare che il Pro godrà di una selfie-camera da 32 megapixel e, sul posteriore, di un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, una cam ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopio da 13 megapixel e un microobiettivo da 5 megapixel.

Sebbene l’OPPO Find X3 dovrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 870, è probabile che sarà provvisto di molte delle specifiche e delle caratteristiche del suo fratello maggiore Find X3 Pro; tuttavia, per saperlo con certezza non ci resta che aspettare ancora qualche ora.

