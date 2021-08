Oppo Find X2 Pro è in promozione su Amazon. A soli 539,00€ ti porti a casa uno smartphone ricondizionato e quindi si presenta come nuovo. In totale hai un risparmio di 252,00€ sul prezzo di listino e sei coperto dalla Garanzia Amazon Renewed.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricondizionato? Per Oppo Find X2 Pro questo e altro

Acquistare uno smartphone ricondizionato è un ottima chance di concludere un affare. Oppo Find X2 Pro, ad esempio, è una di queste occasioni perché te lo porti a casa con un importante sconto del 31% che è pari a un miracolo.

Nonostante tu possa avere diversi dubbi, è stata proprio Amazon ad occuparsi del processo di rinnovo e quindi ti offre finanche una garanzia aggiuntiva di un anno per farti stare tranquillo. Ma una volta affrontato questo problema, vogliamo parlare di lui?

Display da 6,7 pollici OLED, bordi curvi e risoluzione QHD+: in poche parole hai uno spettacolo di pannello tra le mani per goderti applicazioni, streaming e tutto ciò che ami nei massimi dei termini disponibili.

Il processore è un eccezionale Qualcomm Snapdragon 865+ che viene abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Ti starai rendendo conto che pagare uno smartphone del genere così poco è eccezionale.

Non mancano all'appello tre fotocamere posteriori con sensore principale da 48 megapixel e una fotocamera per i selfie da 32 megapixel. In più, infine, la batteria è da 4620mAh e si alimenta mediante Super Vooc 2.0 da 65 W: in 38 minuti torni operativo al 100%.

Acquista subito il tuo Oppo Find X2 Pro su Amazon a soli 539,00€ in colorazione Ceramic Black. Lo ordini e lo ricevi in appena 48 ore massimo se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite ma sono solo qualche giorno più lunghe.

Ps: Se vuoi lo paghi persino a rate a tasso zero con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone