Oppo Find X2 Lite

Uno smartphone da paura: Oppo Find X2 Lite

Appartenente alla categoria di smartphone di fascia media, Oppo Find X2 Lite ha un design elegante che lo rende semplice eppure sofisticato. Grazie alla sua colorazione Moonlight Black non passa inosservato.

Il display montato è un AMOLED con ampiezza di 6.4 pollici che rende la visione dei contenuti immersiva. Garante di un’esperienza visiva ampia sono le cornici sottili.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765G che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Tali caratteristiche rendono lo smartphone scattante e dinamico. La memoria, in ogni caso, non è espandibile.

Sono degne di nota le fotocamere installate sul dispositivo. Nella parte posteriore è presente una Quad Camera con lente principale da 48 Megapixel. Le altre hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel per scattare in modalità macro, vintage e monocromatica. La fotocamera frontale, invece, vanta un obiettivo da 32 megapixel per selfie pazzeschi.

Degna di nota è anche la batteria che ha un valore tipico di 4025mAh per autonomia giornaliera e che si ricarica mediante ricarica Flash Vooc 4.0.

Al momento della ricezione, lo smartphone monta la versione 10 di Android e 7 di ColorOS. Supporta, infine, la connettività 5G.

