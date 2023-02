Oppo Find N2 Flip UFFICIALE: nuovo standard nel mercato dei foldable

Oppo Find N2 Flip è stato ufficialmente svelato dall’azienda (qui le nostre prime impressioni di utilizzo), che spera così di replicare il successo ottenuto in Cina con gli apprezzati smartphone pieghevoli delle serie Find N e Find N2.

Find N2 Flip (già preordinabile su Amazon) è il primo telefono di Oppo ad offrire 4 anni di aggiornamenti ColorOS e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, garantendo il supporto più lungo tra gli smartphone Android.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Oppo Find N2 Flip

Find N2 Flip vanta la presenza di un display esterno da 3,26 pollici, il più grande fra quelli presenti sul mercato attuale. Grazie alle sue dimensioni, l’utente può eseguire diverse attività come controllare le notifiche e scattare selfie. Il display esterno è in grado di visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente e permette di rispondere rapidamente ai messaggi delle principali applicazioni di messaggistica senza aprire lo smartphone.

Inoltre, è possibile personalizzare la schermata iniziale scegliendo tra diversi sfondi, come un animale o una GIF. Oppo ha deciso di rendere essenziale il design del dispositivo, in modo che il display esterno possa essere il vero protagonista.

Il nuovo Oppo Find N2 Flip si distingue per un design minimale caratterizzato da bordi in alluminio lucido, una cover in vetro resistente alle impronte ed una cerniera con motivo ad onde micro-incise. Disponibile in due esclusive colorazioni, Astral Black e Moonlit Purple, questo smartphone pieghevole ha uno spessore di soli 7,45 mm ed un peso di 191 g. La cover posteriore in vetro curvato con micro-arco di precisione garantisce una presa perfetta, in posizione aperta o richiusa. Il display E6 AMOLED da 6,8 pollici, con formato cinematografico di 21:9 ed una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, è perfetto per visualizzare immagini nitide e luminose in qualsiasi ambiente, grazie alla pellicola antiriflesso ed alla luminosità massima di 1600 nit.

La fotocamera principale da 50MP, sviluppata in collaborazione con Hasselblad, garantisce scatti impeccabili con colori fedeli e di elevata qualità, mentre la fotocamera per i selfie da 32MP permette di scattare foto di gruppo sfruttando la funzione di piegatura semi-automatica per poggiare lo smartphone come una fotocamera su treppiede. Inoltre, grazie alla modalità FlexForm, è possibile ottenere angolazioni dinamiche e suggestivi video time-lapse in 4K. La NPU proprietaria di imaging, MariSilicon X, migliora i video notturni per catturare filmati ultra-nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La cerniera ridotta in dimensioni, a differenza della prima generazione utilizzata su Oppo Find N, offre una maggiore stabilità meccanica, rendendo possibile l’introduzione di un display esterno più grande e di una batteria di maggiore durata con ricarica più rapida. Certificato TÜV Rheinland, questo smartphone è stato testato per resistere ad oltre 400.000 piegature. La tecnologia Flexion Hinge è utilizzata per creare una piega meno profonda e più stretta rispetto ad altri smartphone flip, rendendola quasi impercettibile al tatto. La batteria ha una capacità di 4.300 mAh, la più grande disponibile nel segmento flip, con sistema SUPERVOOC a 44W che restituisce il 50% di autonomia in soli 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora.

OPPO Find N2 Flip, con 4 anni di aggiornamenti per ColorOS e 5 anni di aggiornamenti per la sicurezza, sarà disponibile nel nostro Paese nei prossimi giorni in colorazione Astral Black e Moonlit Purple al prezzo consigliato di 1199,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.